GRUPPO GINO: a settembre superato il record di sempre con 1.170 contratti in un mese

Settembre 2025 entra nella storia del Gruppo Gino, che raggiunge un risultato senza precedenti: 1.170 contratti in un solo mese, il numero più alto di sempre per l’azienda.

Un traguardo che non rappresenta soltanto un record numerico, ma racconta la forza di una realtà che continua a crescere grazie alla passione del team, alla fiducia dei clienti e alla solidità dei brand rappresentati.

Un risultato trasversale, che ha visto performance eccezionali su più fronti: record di vendite per Aston Martin, MINI e un picco nel numero di polizze assicurative sottoscritte.

“È stato un mese intenso e straordinario, in cui tutti abbiamo dato il massimo,” commenta la Direzione del Gruppo. “Questo successo è frutto del lavoro di squadra e della fiducia che ogni giorno i clienti ripongono in noi. Continueremo a investire nel territorio, portando sempre più marchi, innovazione e opportunità nelle nostre sedi.”

Con sedi oltre sedici sedi operative in Piemonte, Liguria, Toscana e Lombardia, il Gruppo Gino conferma così la sua leadership nel settore automotive, consolidando una crescita costante e una visione sempre orientata al futuro.

KEEP ON PUSHING.

Il viaggio continua, con la stessa energia e passione che da sempre guidano ogni traguardo.