Settimana della salute mentale e del benessere: i Lions uniti nel mondo per promuovere il benessere psicologico

Dal 4 al 12 ottobre, i 70 Lions Club del distretto 108 Ia3 (siti nelle province di Asti, Cuneo, Imperia, Savona e parte delle province di Torino,

Alessandria e Genova) promuovono la Settimana della Salute Mentale e del Benessere, un’iniziativa che si inserisce nel progetto globale di Lions

Clubs International, che in questi giorni vede tutti i Lions del mondo uniti in un’unica azione dedicata alla salute mentale.



L’obiettivo è sensibilizzare le comunità sull’importanza del benessere psicologico, combattere lo stigma legato al disagio mentale e promuovere la

prevenzione attraverso attività gratuite, momenti di confronto e incontri aperti al pubblico.



L’evento di riferimento



Cuore dell’iniziativa sarà l’incontro dal titolo “Oltre al muro: salute mentale, memoria e futuro”, in programma giovedì 9 ottobre presso il complesso di Pratozanino, luogo simbolico della storia psichiatrica ligure.



L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti, operatori sanitari e rappresentanti istituzionali, e sarà un’occasione per riflettere sul passato, il presente e il futuro della salute mentale, tra memoria storica e nuove prospettive di cura e inclusione.



Un calendario ricco di iniziative



Nel corso della settimana sono stati previsti oltre 50 appuntamenti che vogliono testimoniare la volontà dei sodalizi di essere impattanti nelle

proprie comunità e presenti in maniera concreta senza lasciare nessuno indietro. Partendo dalle collaborazioni con gli enti del territorio, le

Asl, le associazioni i Lions Club vogliono testimoniare e promuovere interventi e progetti per sostenere il benessere psicologico, l’inclusione

sociale e l’accesso ai servizi di prevenzione.



Il governatore Mauro Imbrenda afferma: “Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite forniscono un programma condiviso per la pace e la prosperità delle persone e del pianeta, oggi e in futuro. I 17 Obiettivi sono un appello urgente all’azione da parte di tutti i paesi, industrializzati e in

via di sviluppo, tramite un partenariato globale. Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile si basa anche sul coinvolgimento delle

organizzazioni di volontariato come il Lions, che collegano le strategie e le iniziative governative con un'azione comunitaria complementare, ma essenziale. Il nostro fine in questa settimana è quello di porre l’attenzione sul terzo obiettivo GARANTIRE UNA VITA SANA E PROMUOVERE IL BENESSERE DI TUTTI E DI TUTTE LE ETÀ. I Lions e i Leo del mondo e del distretto 108 Ia3 in particolare, si impegnano a sensibilizzare l’opinione pubblica

sull’importanza della salute mentale e del benessere, per educare e supportare le proprie comunità e promuovere un cambiamento positivo.”