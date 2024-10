Beinasco dichiara guerra ai 'furbetti del volante': 5 patenti ritirate nel fine settimana

Troppo spesso leggo sui giornali di incidenti o pericoli per pedoni e automobilisti sulle strade a scorrimento veloce delle città. Ed allora Beinasco ha deciso di dichiarare guerra a coloro che trasformano le strade in piste di Formula 1, pigiando in modo pesante sull'acceleratore, oppure mettendosi al volante ubriachi.

Rafforzati controlli di Polizia locale e carabinieri

"Troppi automobilisti ignorano i limiti di velocità o si mettono al volante ubriachi. Comportamenti intollerabili che mettono a rischio la loro vita e quella degli altri, in particolare su strada Torino", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati, spiegando le ragioni che hanno portato ad intensificare i controlli, in collaborazione con polizia locale e Carabinieri: sempre più etilometri e pattuglie nella notte e nei weekend.

5 le patenti ritirate solo nella serata di venerdì

I primi dati confermano che la direzione seguita è quella giusta: solo nella serata di venerdì sono state ritirate 5 patenti per guida in stato di ebrezza, oltre ad essere state emesse diverse sanzioni per guida pericolosa.