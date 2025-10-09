 / Cronaca

Cronaca | 09 ottobre 2025, 19:03

Brutto incidente in corso Ferrucci: ambulanza sul posto, momenti di paura

Il sinistro, all'angolo con via Fratelli Bandiera, ha coinvolto diverse vetture

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, per l'incidente avvenuto in corso Ferrucci all'angolo con via Fratelli Bandiera.

Ambulanza e sanitari del 118 sul posto

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, di sicuro ci sono le diverse auto coinvolte e il pronto arrivo dei soccorsi: un'ambulanza è giunta sul posto per aiutare le persone che si sono ritrovate protagoniste del sinistro.

Inevitabili anche le conseguenze per la circolazione, con il traffico fortemente rallentato nella zona dell'incidente.

redazione

