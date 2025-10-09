Operaio colto da improvviso malore in un cantiere: inutile il trasporto d'urgenza al Giovanni Bosco

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 ottobre, in un cantiere in Via Santhià 76, a Torino, dove un lavoratore di circa 60 anni ha avuto un malore mentre si trovava su un ponteggio.

Trasportato d'urgenza al Giovanni Bosco

Il personale sanitario dell'ambulanza medicalizzata ha proseguito le manovre rianimatorie fino all' arrivo in ospedale al Giovanni Bosco.

La situazione, però, era disperata: malgrado i ripetuti tentativi di medici e infermieri, per l'uomo non vi è stato nulla da fare.