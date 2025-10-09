Banca Territori del Monviso presenta “Next”: la nuova Young Community dedicata ai giovani soci BTM

Banca Territori del Monviso annuncia ufficialmente la nascita di Next, la Young Community dedicata ai giovani soci e clienti dell’Istituto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra la Banca e le nuove generazioni, promuovendo la partecipazione attiva, la formazione e lo sviluppo di progetti a beneficio del territorio. Next rappresenta un passo concreto verso un modello di banca sempre più aperta, inclusiva e partecipativa, in linea con la missione cooperativa. BTM vuole infatti accompagnare i giovani in un percorso di crescita dando loro voce.

Attraverso workshop, incontri formativi, eventi ed un Advisory Board dedicato, la community offrirà ai giovani soci un’occasione unica di crescita personale e professionale, incoraggiando la collaborazione e l’innovazione.

“L’attenzione ai giovani è una delle direttrici cardine su cui si sta orientando lo sviluppo di Banca Territori del Monviso – ha commentato il Direttore Generale Luca Murazzano - non solo perché le giovani leve rappresentano il nostro impegno prospettico, ma anche perché l’attenzione ai loro bisogni e necessità potrà permettere alla banca di essere realmente vicina a chi si appresta a costruire il futuro suo e del Territorio in cui vive ed opera”.

Il lancio ufficiale si terrà il 25 ottobre a Carmagnola, con un grande evento aperto ai giovani del territorio, che segnerà l’inizio delle attività della community e la presentazione dell’Advisory Board.

“Next rappresenta un investimento nel futuro del nostro territorio. Crediamo fortemente nel valore dei giovani e nella loro capacità di innovare, proporre idee e costruire insieme a noi una banca sempre più vicina alle persone – ha dichiarato Murazzano -. Con questa iniziativa vogliamo offrire loro spazio, ascolto e strumenti concreti per crescere e contribuire allo sviluppo della Comunità attraverso quello della nostra banca.”

Al centro di Next BTM c’è l’Advisory Board, un gruppo ristretto di giovani soci che collabora direttamente con la Banca fungendo da link tra la Community e il management aziendale. Tra i suoi compiti principali ci sarà proporre idee e iniziative da finanziare, offrire feedback e punti di vista sulle attività di BTM, contribuire alla comunicazione e alla presenza social della Banca.

Un modello partecipativo e innovativo che valorizza la creatività e la responsabilità delle nuove generazioni.

In fase di avvio sono stati individuati alcuni giovani soci con il ruolo di Ambassador, ovvero promotori del progetto “Next” sul territorio e nella propria cerchia di amicizie e conoscenze. “Il ruolo degli Ambassador, così come quello degli Advisor – conclude il Direttore Generale BTM Luca Murazzano – sarà quello di creare rete tra i giovani e proporre progetti e soluzioni che, vagliate e condivise dalla Banca, verranno poi realizzate e implementate”.

Con Next, Banca Territori del Monviso conferma la propria vocazione sociale e cooperativa, mettendo i giovani al centro delle proprie strategie di sviluppo.

Cos’è NEXT - BTM Young Community?

NEXT nasce per creare un legame con le nuove generazioni, offrendo loro uno spazio di formazione, partecipazione e confronto. Attraverso workshop, eventi e un Advisory Board dedicato, la community metterà i giovani al centro, valorizzandone idee, competenze e aspirazioni.

Sarà un gruppo di giovani socie e soci BTM under 30 che si riunirà periodicamente per condividere esperienze, creare rete e contare di più nelle scelte della banca.

Vuoi iscriverti alla community?

Visita il sito BTM Next Young Community – La community dei giovani soci - BTM - Banca Territori Del Monviso

Instagram: @banca_btm

Tiktok: @next.btm