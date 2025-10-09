Riduzione Tari 2025 per le attività commerciali situate nelle aree interessate dai cantieri delle opere pubbliche

L’Amministrazione comunale di Santena ha approvato un provvedimento a sostegno delle imprese locali che operano nelle zone interessate dai lavori pubblici. Con la deliberazione di Giunta n. 107 del 2 ottobre 2025, è stata disposta la riduzione del 100% della quota fissa della TARI per l’annualità 2025 in favore delle utenze non domestiche situate nelle aree coinvolte dai cantieri per la realizzazione delle nuove opere urbane.

Le agevolazioni riguardano in particolare le attività che hanno la propria sede operativa nelle vie Cavour, Vittorio Veneto, Principe Amedeo, Pezzana, Casanova, Badini Confalonieri, Bombarra, Palestro, Verona, nel vicolo Mosso e in piazza Martiri della Libertà.

"Con questo intervento – spiega Ugo Cosimo Trimboli, assessore al Bilancio – l’Amministrazione comunale intende alleggerire il peso dei disagi temporanei legati ai lavori pubblici, riconoscendo il contributo che le attività economiche offrono alla vitalità del centro cittadino. È una misura di equilibrio e buon senso, pensata per sostenere chi sta vivendo una fase complessa in attesa che le opere migliorino la qualità e la fruibilità degli spazi urbani".

L’iniziativa rientra tra le azioni di attenzione e vicinanza al tessuto economico locale. "Le attività commerciali sono una parte fondamentale della vita della città – aggiunge Silvia Migliore, assessore al Commercio – e meritano di essere sostenute nei momenti in cui gli interventi di riqualificazione urbana incidono sulla quotidianità del lavoro. Questo provvedimento è un segnale concreto di attenzione e di ascolto verso chi, ogni giorno, tiene viva la nostra comunità".

Le domande per ottenere la riduzione dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2025 esclusivamente in modalità telematica, tramite lo Sportello del Cittadino sul sito istituzionale del Comune di Santena, accedendo con credenziali CIE o SPID.