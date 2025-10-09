Torna “Corso Belgio in Bancarella”: una festa di quartiere tra tradizione e novità

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con “Corso Belgio in Bancarella”, la storica festa di quartiere che anima Corso Belgio e Vanchiglietta, giunta alla sua 39ª edizione. L’evento è organizzato da Federeventi Piemonte, in collaborazione con l’associazione commercianti Operatori Economici Vanchiglietta, e si svolge con il patrocinio della Circoscrizione 7 della Città di Torino.

Una festa lunga 1,5 chilometri

Dalle 9 alle 19, corso Belgio si trasformerà in un grande viale pedonale - da corso Tortona a Lungo Po Antonelli - animato da oltre 100 attività commerciali e decine di bancarelle di artigianato, prodotti tipici ed espositori extralimentari. Una giornata all’insegna della socialità, del commercio e del divertimento, con negozi aperti, stand di associazioni sportive, sociali e culturali, giostre per bambini e momenti di intrattenimento per tutte le età. Bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti per accogliere il pubblico con colazioni, pranzi e merende all’insegna del gusto e della convivialità.

Le novità dell’edizione 2025

Ore 16 – “Sfilata di abiti da sposa dal 1918 a oggi”: nel tratto di corso Belgio tra via Pallanza e corso Cadore, la passerella dedicata alla moda e alla memoria: una sfilata a cura di Even29 Onlus, associazione che raccoglie abiti da sposa e promuove i matrimoni solidali. La sfilata sarà presentata da Wlady, che accompagnerà il pubblico con simpatia e curiosità in un viaggio tra eleganza e solidarietà.

Dalle 11 alle 18 - Mostra con plastico ferroviario

Presso il centro d'incontro di Corso Belgio, esposizione a cura di Arca Modellismo Aps, con riproduzioni ferroviarie in miniatura e laboratori per appassionati e famiglie.

Associazioni, sport e solidarietà

Grande spazio sarà riservato al mondo delle associazioni, con la partecipazione di numerose realtà impegnate nello sport, nella cultura e nel sociale.

Durante la giornata non mancheranno attività, esibizioni, flash mob e momenti di animazione a cura delle associazioni del territorio, per valorizzare l’impegno e la vitalità della comunità di Vanchiglietta. Special guest della manifestazione sarà Wlady, che racconterà in diretta social i momenti più significativi della giornata, coinvolgendo il pubblico con la sua consueta ironia.

Una domenica di festa

“Corso Belgio in Bancarella” si conferma un appuntamento imperdibile per riscoprire il cuore pulsante di Vanchiglietta, vivere le sue strade in modo nuovo e sostenere il commercio locale. Una giornata di incontro, partecipazione e divertimento per tutta la città.