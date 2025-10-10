A Monteu da Po un pomeriggio dedicato alle famiglie

Domenica 19 ottobre al Teatro Comunale di Monteu da Po un pomeriggio per famiglie con bambini da tre e undici anni.

"Tra gli intrattenimenti di arte varia che fanno bene alla salute dei bambini (ma anche a quella dei genitori), - fanno sapere dal Comune - abbiamo scelto un divertente laboratorio dedicato agli uni e agli altri: Alessandra Racca, poetessa, giornalista, insegnante (un vulcano di idee originali capaci di suscitare la curiosità e stimolare le menti) creerà con il suo pubblico, a partire da una poesia, alberi di carta e cartoncino, nuove poesie e simpatici indovinelli".

Il laboratorio si intitola “Come una poesia. Costruire alberi di parole”, è rivolto a famiglie con bambini nella fascia di età compresa tra i tre e gli undici anni e prevede, al suo termine, una allettante merenda.

La partecipazione è GRATUITA, ma con prenotazione obbligatoria, da farsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: amisuradifamiglianpl@gmail.com

Per ulteriori informazioni: sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.monteudapo.to.it/bj6aX oppure contattando il numero 011 9115702 (dal lunedì al venerdì, con orario 9 -12).