Un pomeriggio di prevenzione gratuita per la salute del cuore in Circoscrizione 6

Un pomeriggio interamente dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari: è l’iniziativa promossa dall’associazione Amici del Cuore Piemonte Odv, in collaborazione con la Circoscrizione 6, che si terrà giovedì 16 ottobre, dalle 14 alle 18, nei locali di via San Benigno 22.

Fondata nel 1977, l’associazione da oltre quarant’anni si impegna nella divulgazione scientifica e nella sensibilizzazione sui rischi cardiovascolari, con attività di prevenzione, screening e informazione in tutta la Regione. Durante il pomeriggio, i cittadini potranno usufruire gratuitamente di una serie di controlli e valutazioni fondamentali per la salute del cuore:

Valutazione personalizzata del rischio cardiovascolare

Elettrocardiogramma refertato dal prof. Sebastiano Marra, specialista in cardiologia

Misurazione della pressione arteriosa e della saturazione dell’ossigeno

Valutazione del grasso addominale, uno dei principali indicatori di rischio cardiometabolico

L’obiettivo dell’iniziativa è favorire la consapevolezza e la diagnosi precoce, due strumenti chiave per ridurre l’incidenza delle patologie cardiache, che restano tra le principali cause di mortalità in Italia. “La prevenzione è la prima e più efficace cura - ricordano gli organizzatori -. Conoscere il proprio stato di salute significa poter agire per tempo e migliorare la qualità della vita”. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, e rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla cultura della salute del cuore, con il supporto di medici e volontari esperti.