Sicurezza stradale, ridurre la velocità sulla provinciale 184 tra Rivoli e Villarbasse

Ridurre la velocità dei veicoli in transito sulla Strada Provinciale 184 tra Rivoli e Villarbasse, per incrementarne la sicurezza, soprattutto per ciclisti e pedoni. Ne hanno discusso nei giorni scorsi il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, e l’Assessore ai trasporti e alla viabilità della Città di Rivoli, Marco Tilelli. Il tratto della SP 184 oggetto del confronto si trova fuori dal centro abitato di Rivoli, è interessato da fermate del trasporto pubblico locale e da un attraversamento pedonale con un pannello luminoso che ne indica la presenza ai conducenti. Recentemente è stata migliorata la segnaletica verticale e sono state collocate luci spot a Led per richiamare l’attenzione dei conducenti sulla necessità di rallentare.

Il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e l’Assessore Tilelli hanno espresso l’intenzione di approfondire la fattibilità di un attraversamento pedonale illuminato e servito da un impianto semaforico. L’eventuale collocazione di una piattaforma rialzata per il rallentamento dei veicoli sarebbe invece possibile solo se il tratto stradale venisse riclassificato come traversa urbana e ceduto dalla Città metropolitana di Torino alla Città di Rivoli.