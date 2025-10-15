A Torino un murales dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin

Un murale dedicato a Giulia Cecchettin, la ragazza padovana uccisa a 22 anni in provincia di Venezia dall’ex fidanzato Filippo Turetta. L’opera d’arte sorgerà a Torino in corso Vercelli 124, angolo via Desana e prende il nome del titolo del diario di Giulia “Questo non è amore”.

Opera di uno studente del Primo

Tra i tanti bozzetti che sono stati realizzati dalle studentesse e dagli studenti della 5A indirizzo Arti Figurative del Primo Liceo Artistico coinvolti dallo staff del festival “Women & the City”, Gino Cecchettin ha scelto quello della studentessa Nina Gruppi. Il murale è stato realizzato dallo street artist torinese Berny Scursatone.

L'inaugurazione

L'opera sarà inaugurata il 20 ottobre alle 11.30 in corso Vercelli 124, angolo via Desana. L’evento anticiperà il festival “Women & the City”, organizzato da Torino Città per le Donne dal 22 al 26 ottobre.

Al taglio del nastro parteciperanno la presidente dell’associazione Torino Città per le Donne Antonella Parigi, il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora all’Istruzione Carlotta Salerno, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Ennio Morricone”, Nina Gruppi ed i ragazzi del Primo.