Cinema al Cinema, la storia: Valeria Giacoma Rosa con la famiglia tiene in vita la sala di Cuorgnè

31 anni, un passato nel marketing, Valeria Giacoma Rosa è stata premiata con la sua famiglia tra i cinema che hanno accolto più pubblico con il progetto di Agis, Cinema al Cinema, nella piccola sala di Cuorgné.



Il Cinema Margherita di via Ivrea è una sala storica nel Cavanese e nonostante la crisi che stanno vivendo i grandi schermi, tiene duro e tenta di diversificare le sue attività.

"È da più di 100 anni che la mia famiglia gestisce il cinema, io facevo tutt'altro, ero nel mondo del marketing e lavoravo all'estero - racconta la giovane esercente -. Poi sono tornata durante la pandemia. Non mi piaceva quello che facevo e in famiglia quando c'è tempo si va sempre aiutare al cinema, facendo i pop corn e quant'altro. Quindi è nato così un po' per caso e un po' perché è sempre stato la nostra storia".

Le sale cinematografiche stanno incontrando una crisi importante, per questo per attrarre più pubblico Valeria e la sua famiglia si impegnano per fare una proposta più ampia. "Abbiamo organizzato tornei, serate di video giochi, mercatini di natale. In questo hanno poi aiutato gli eventi di Cinema al Cinema, perché il prezzo calmierato attrae molto. E poi ancora abbiamo organizziamo truccabimbi o la pizza la cinema. Cerchiamo di diversificare per cambiare un po' e poi puntiamo sui social. Lì abbiamo una community che ci segue molto".

In sala il pubblico di Cuorgné tende ad attrarre più i giovani. "Paradossalmente stiamo perdendo più la fascia anziana. Abbiamo una rassegna storica che prende lo zoccolo duro della fascia over 60, però vediamo che sta cambiando il pubblico".