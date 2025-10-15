Quando Leonardo di Caprio e Mick Jagger incontrano Michelangelo Pistoletto a Londra

C'erano anche Mick Jagger e Leonardo di Caprio all'inaugurazione della mostra "Picasso/Pistoletto" nella galleria Nahmad Projects. L'artista piemontese è stato protagonista della doppia personale in un confronto con il padre del Cubismo con 15 nuove opere specchianti.

In quell'occasione ha incontrato l'attore e il cantante. Nei post pubblicati da Pistoletto si vedono i tre chiacchierare e fare foto.

La mostra come riporta il Journal Cittadellarte: "celebra il potere trasformativo della percezione, dove l’appiattimento rivoluzionario dello spazio operato dal Cubismo incontra il riflesso immersivo della realtà nei Quadri Specchianti. Qui, la prospettiva non è soltanto definita, è vissuta. Picasso/Pistoletto pone i due artisti non in contrasto, ma in successione, rivelando un’evoluzione continua del pensiero visivo"