Cultura e spettacoli | 15 ottobre 2025, 08:05

Quando Leonardo di Caprio e Mick Jagger incontrano Michelangelo Pistoletto a Londra

I due vip erano presenti all'inaugurazione della mostra "Picasso/Pistoletto" alla galleria Nahmad Projects

C'erano anche Mick Jagger e Leonardo di Caprio all'inaugurazione della mostra "Picasso/Pistoletto" nella galleria Nahmad Projects. L'artista piemontese è stato protagonista della doppia personale in un confronto con il padre del Cubismo con 15 nuove opere specchianti. 

In quell'occasione ha incontrato l'attore e il cantante. Nei post pubblicati da Pistoletto si vedono i tre chiacchierare e fare foto. 

La mostra come riporta il Journal Cittadellarte: "celebra il potere trasformativo della percezione, dove l’appiattimento rivoluzionario dello spazio operato dal Cubismo incontra il riflesso immersivo della realtà nei Quadri Specchianti. Qui, la prospettiva non è soltanto definita, è vissuta. Picasso/Pistoletto pone i due artisti non in contrasto, ma in successione, rivelando un’evoluzione continua del pensiero visivo" 

ch. ga.

