MediSAT porta a Torino un’esclusiva diagnostica: FibroScan® e iLivTouch® insieme per la salute del fegato

Il Poliambulatorio Multispecialistico MediSAT di Torino si afferma come punto di riferimento nella diagnostica epatica non invasiva grazie all’introduzione congiunta di FibroScan® e iLivTouch®, due tecnologie di ultima generazione per la valutazione della salute del fegato senza ricorrere alla biopsia.

Con questa innovazione, MediSAT è l’unico centro medico a Torino a mettere a disposizione entrambi gli strumenti, offrendo ai pazienti un servizio completo, preciso e all’avanguardia.

Inoltre, MediSAT detiene l’esclusiva regionale per l’utilizzo di iLivTouch®, sistema portatile di elastografia epatica di nuova concezione, che consente una valutazione immediata e visiva dello stato del fegato.

“Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini piemontesi una diagnostica epatica di livello internazionale,” dichiara Sara Ghignone, Direttore Generale del Poliambulatorio Multispecialistico MediSAT.

“Con FibroScan® e iLivTouch®, MediSAT garantisce esami rapidi, indolori e altamente affidabili, rafforzando l’impegno per una medicina preventiva moderna, accessibile e centrata sul paziente.”

Diagnosi precisa, non invasiva e immediata

FibroScan® , tecnologia francese di riferimento mondiale, utilizza l’elastografia transiente per misurare la fibrosi e la steatosi epatica in pochi minuti.

, tecnologia francese di riferimento mondiale, utilizza l’elastografia transiente per misurare la in pochi minuti. iLivTouch®, dispositivo di ultima generazione - distribuito in Italia da Movi SpA - basato sulla Shear Wave Elastography, offre una mappa visiva in tempo reale del fegato ed è ideale per controlli rapidi, anche in ambito ambulatoriale.

Entrambi gli esami sono totalmente non invasivi, non richiedono anestesia né ricovero, e consentono di monitorare nel tempo patologie croniche come epatiti, steatosi (fegato grasso).

Un primato per Torino e per la salute

Con l’introduzione di queste due tecnologie, MediSAT consolida il proprio ruolo di centro di eccellenza per la prevenzione, la diagnosi e il monitoraggio delle malattie epatiche, portando a Torino strumenti finora disponibili solo in strutture ospedaliere di alto livello.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.