Notti bianche, festival e feste di via: il calendario completo fino a Natale

Finite le vacanze, ecco ritornare - come da copione - notti bianche e feste di via. Qui il calendario estivo-autunnale diviso per circoscrizioni, che aggiorneremo ogni settimana da qui alla fine dell'anno.
Circoscrizione 1
Festival del folclore (qui il link)
Festa di via Colombo (qui il link)
Circoscrizione 2
xxx
Circoscrizione 3
Festa Borgata Lesna - Pozzo Strada (qui il link)
Festa di corso Racconigi (qui il link)
Circoscrizione 4
Festa via Nicola Fabrizi (qui il link)
Circoscrizione 5
Stralucento (qui il link)
Festa alpini (qui il link)
Palio dei poeti (qui il link)
Festa via Borgaro (qui il link)
Festa via Chiesa della Salute (qui il link)
Circoscrizione 6
Sfilata dei lavandai di Bertolla (qui il link)
Falchera in festa (qui il link)
Festa della Barriera dl’Emme (qui il link)
Festa piazza Sofia (qui il link)
Circoscrizione 7
Festa del Balon (qui il link)
Festa Madre Teresa (qui il link)
Festa corso Belgio (qui il link)
Circoscrizione 8
Piazza Guala, notte bianca (qui il link)
Via Madama Cristina, notte bianca (qui il link)
Festa autunno via Nizza (qui il link)
Festa Gran Madre (qui il link)