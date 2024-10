Incidente nel Canavese: esce di strada e si schianta contro un ponticello in cemento, morto un 37enne

Tragedia nel Canavese, nel comune di Busano, dove nella serata di ieri una macchia, modello Renault, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un ponticello di cemento a lato carreggiata.

L'incidente, in cui ha perso la vita un 37enne, è avvenuto in via Stefano Bruda, lungo la provinciale 13 verso le ore 21 .

Lo schianto è stato particolarmente violento tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere accartocciate. Sul posto sono Sono intervenuti anche i carabinieri di Rivara, che stanno indagando sull'esatta dinamica dell'incidente, e l’equipe medica del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne.

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre persone.