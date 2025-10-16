IOLAVORO per la prima volta alle OGR, Chiorino: "L'evento si rinnova e parla ai giovani"

IOLAVORO, il più importante evento in Piemonte dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, torna in autunno. E, in occasione del suo ventesimo anniversario, lo fa con una veste completamente rinnovata: nuovo format, nuove tappe, e una grande novità per Torino: l’edizione nel capoluogo si svolgerà negli spazi contemporanei delle OGR – Officine Grandi Riparazioni.

Il tour autunnale partirà proprio da Torino il 12 e 13 novembre, per proseguire toccando altre quattro città piemontesi:

Biella – venerdì 14 novembre | Biella Forum

– venerdì | Biella Forum Gravellona Toce (VCO) – martedì 18 novembre | Palazzetto dello Sport

(VCO) – martedì | Palazzetto dello Sport Vercelli – venerdì 21 novembre | Seminario arcivescovile

– venerdì | Seminario arcivescovile Beinasco (TO) – giovedì 27 novembre | Palazzetto dello Sport

L’iniziativa è promossa da Regione Piemonte – Assessorato all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario, e realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale regionale, grazie al contributo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Un nuovo format: più dinamico, digitale, partecipativo

Le edizioni autunnali 2025 segnano un cambio di passo per IOLAVORO: un concept rinnovato, dinamico, digitale e sempre più partecipativo, capace di coinvolgere attivamente candidati, aziende e stakeholder. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e utile, che risponda alle nuove esigenze del mercato del lavoro e parli il linguaggio delle nuove generazioni. Il tutto in una cornice più informale e innovativa, che riflette il cambiamento del mercato del lavoro e dei suoi protagonisti.

L’evento si arricchisce di:

Incontri tra chi cerca lavoro, imprese e agenzie interinali, con l’obiettivo di generare immediatamente posti di lavoro

con l’obiettivo di generare immediatamente posti di lavoro nuove aree immersive e digitali , pensate per avvicinare il pubblico ai mestieri attraverso l’esperienza diretta

, pensate per avvicinare il pubblico ai mestieri attraverso l’esperienza diretta sessioni di orientamento pratico , a supporto di chi cerca lavoro o vuole riqualificarsi

, a supporto di chi cerca lavoro o vuole riqualificarsi testimonianze dal mondo delle imprese , con racconti concreti e ispiranti

, con racconti concreti e ispiranti workshop formativi , interattivi e orientati allo sviluppo di competenze richieste dal mercato

, interattivi e orientati allo sviluppo di competenze richieste dal mercato dimostrazioni pratiche , realizzate secondo il format delle competizioni WorldSkills

, realizzate secondo il format delle competizioni WorldSkills momenti istituzionali di alto profilo, per approfondire le politiche attive del lavoro

Il coinvolgimento delle nuove generazioni sarà centrale grazie all’area dei laboratori pratici, tour dei mestieri, e alla presenza degli ITS Academy piemontesi e di realtà formative di eccellenza.

La novità: a Torino cambio di location

L’appuntamento torinese, previsto per il 12 e 13 novembre, si terrà per la prima volta alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, un luogo simbolo di innovazione, cultura e formazione. Il cambio di location è pensato per valorizzare ancora di più l’incontro tra aziende e nuovi talenti, in uno spazio, tradizionalmente votato al lavoro, che si rivolge alle nuove generazioni con un linguaggio contemporaneo.

Chiorino: “IOLAVORO si rinnova, parla ai giovani e guarda al futuro”

“IOLAVORO si rinnova profondamente, parla ai giovani e guarda al futuro. È un’edizione che conferma Torino come punto di riferimento nazionale, ma allo stesso tempo la potenzia, scegliendo una location simbolo dell’innovazione come le OGR. Una formula più dinamica, capace di coinvolgere un pubblico sempre più giovane che si affaccia al mondo del lavoro” afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

“Rimane centrale la nostra missione: incrociare domanda e offerta, costruendo opportunità concrete per chi cerca e per chi offre lavoro. Mettiamo le imprese e chi cerca un impiego faccia a faccia, con l’obiettivo di creare immediatamente posti di lavoro. Al netto di tante voci infondate, IOLAVORO non solo resta, ma cresce e si rafforza, perché crediamo in un Piemonte che non si arrende, che continua a investire sul futuro e a liberare energie. E continuiamo a mantenere fede all’impegno di portare IOLAVORO nelle province, per rendere il lavoro davvero accessibile a tutti, in ogni territorio della nostra Regione” conclude Chiorino.

Iscrizioni e info

Dal 16 ottobre le iscrizioni sono aperte per le aziende e per le scuole su iolavoro.org; dal 3 novembre le persone potranno registrarsi online fino al giorno dell’evento oppure direttamente in presenza, all’ingresso della fiera. La partecipazione è gratuita.

Il programma dettagliato di ogni tappa sarà pubblicato sulla piattaforma iolavoro.org e aggiornato costantemente.