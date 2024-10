Daily X4: a Torino il biglietto costa meno per chi si sposta in gruppo con il bus

Da ottobre è disponibile il nuovo biglietto Daily X4, che permette a un massimo di quattro persone di muoversi a Torino utilizzando autobus, tram e metropolitana per l’intera giornata, senza limiti di corse. Il biglietto, pensato da Gtt per famiglie e gruppi, è valido dalla convalida fino a fine servizio.

In versione digitale il prezzo è di 12 euro, mentre in versione cartacea (Chip on Paper) costa 14,80 euro. Questo si traduce in un risparmio del 20% rispetto ai biglietti digitali singoli e del 30% rispetto alla versione cartacea.