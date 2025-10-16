Trasformare la luce in design efficace, l’impatto di Lucifero Illuminazione

La perfezione non esiste ma ci si può avvicinare parecchio con innovazione, stile e unicità della manifattura.
Su questi principi Lucifero illuminazione crea lampade di design personalizzate, con la propria immagine o con un soggetto scelto e
reinterpretato dal maestro Roberto Cutuli e i suoi collaboratori.
Arredano, stupiscono ed entusiasmano portando funzionalità e piacere del bello nel luogo dove vengono posate.
Lo showroom grande ed entusiasmante, un museo della luce intesa come elemento di design, tanti modelli per ogni esigenza da cui prendere spunto per far realizzare il proprio pezzo unico.
Particolarmente apprezzate le lampade da esterno, ballerine che danno movimento alla struttura, trattenendo lo sguardo di chi le osserva e regalando loro un sorriso di stupore.
Non possono mancare in un alloggio arredato con attenzione al dettaglio, non possono mancare nella casa di chi della propria personalità e tenacia ha fatto una professione.
Regalo gradito, il regalo perfetto è quello che non si sa di volere,
le lampade di Lucifero danzano con questa necessità latente, dentro ognuno di noi, ideali per sottolineare un avanzamento di carriera o un passo avanti nella vita come il conseguimento di una Laurea o Master.
Il nostro consiglio è recarvi nello showroom in Via Molini 35 a Rivoli,
perdetevi nel fascino, nella consapevolezza di poter avere a casa vostra un pezzo di design degno di essere protagonista in un museo di arte moderna.