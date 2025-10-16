Ivrea, al Giacosa va in scena "Reborn Pink" per la lotta contro il tumore al seno

Sabato 18 ottobre alle 21, al Teatro Giacosa di Ivrea, va in scena "Reborn Pink - La Rinascita in Rosa", un evento che unisce arte, moda e sensibilizzazione nella lotta contro il tumore al seno.
"La rinascita in rosa” nasce dall'integrazione di un progetto scolastico del corso Design della Moda del Liceo Artistico Faccio di Castellamonte e dall’idea dell'associazione Donna Oggi e Domani, parte integrante della Breast Unit, il Centro di Senologia Multidisciplinare dell'Asl To4, con l'obiettivo cruciale di sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno.
Il cuore dell'iniziativa è la sfilata di moda, dove gli studenti della classe 5ª I del Liceo Faccio hanno progettato e realizzato undici capi a tema. Tutto ha avuto inizio con la creazione di una giacca molto particolare da parte dell'ex allieva Alessandra Ruggiero. Questa creazione è un potente simbolo di “pink reborn" — la rinascita dopo un tumore al seno — e dimostra come l'arte e il linguaggio della moda possano veicolare messaggi di coraggio e speranza per una nuova vita.
L'evento è il risultato di una potente rete di collaborazione che vede coinvolte associazioni territoriali impegnate nella lotta al tumore al seno (Abrcadabra, Dragonflies Candia ed Europa Donna). La serata non sarà solo moda: le coreografie sono state create in collaborazione tra gli studenti del Liceo Faccio e quelli della Rivarolo Dance Factory. Lo spettacolo include anche le performance del Gruppo di Danza Afro di Irene Dalbuoni, i canti tradizionali africani delle Voix Qui Dancent e la partecipazione del centro specializzato Le Parrucche di Mara.