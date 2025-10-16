Ivrea, al Giacosa va in scena "Reborn Pink" per la lotta contro il tumore al seno

Il cuore dell'iniziativa è la sfilata di moda, dove gli studenti della classe 5ª I del Liceo Faccio hanno progettato e realizzato undici capi a tema. Tutto ha avuto inizio con la creazione di una giacca molto particolare da parte dell'ex allieva Alessandra Ruggiero. Questa creazione è un potente simbolo di “pink reborn" — la rinascita dopo un tumore al seno — e dimostra come l'arte e il linguaggio della moda possano veicolare messaggi di coraggio e speranza per una nuova vita.