Minimarket e distributori h24 nel mirino: “Serve chiarezza sulle sanzioni e sui controlli”

E' un’interpellanza presentata dal consigliere Alessandro Nucera, Moderati, a riaccendere l’attenzione sul tema dei minimarket e distributori automatici h24 presenti sul territorio della Circoscrizione 2. Si tratta di attività commerciali spesso oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti per episodi di disturbo alla quiete pubblica, degrado urbano e mancato rispetto delle norme comunali su orari e vendita di bevande alcoliche.

“Quali provvedimenti sono stati presi?”

Nel documento Nucera chiede di fornire un quadro dettagliato dei controlli effettuati nell’ultimo anno. In particolare, quante sanzioni amministrative siano state elevate negli ultimi dodici mesi nei confronti di minimarket e distributori automatici h24 e quali esercizi commerciali siano stati oggetto di tali sanzioni e quale tipo di violazione sia stata contestata.

"Mi chiedo - spiega Nucera -, se l’amministrazione intenda adottare nuove misure di prevenzione, come il divieto di refrigerazione delle bevande alcoliche nei minimarket, sulla scia di quanto già sperimentato in altre città italiane come Rimini".

Un tema sensibile

La Polizia Municipale, ricorda Nucera, effettua controlli regolari e trasmette le violazioni accertate al Suap, ma l’obiettivo dell’interpellanza è “fare chiarezza sull’effettiva efficacia del sistema sanzionatorio” e capire se le misure adottate abbiano avuto un impatto concreto sul territorio.