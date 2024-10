A Torino nasce una Fondazione per l'opera dell'artista Giorgio Griffa: sarà nell’ex edificio industriale Michelin

Apre le porte al pubblico nella città di Torino una nuova fondazione dedicata all’arte del nostro tempo e a un grande protagonista della scena artistica italiana: la Fondazione Giorgio Griffa è la nuova istituzione culturale dedicata alla conservazione e valorizzazione dell’opera di Giorgio Griffa e alla promozione dell’espressione artistica contemporanea. La Fondazione inaugura a Torino giovedì 24 ottobre 2024, a ridosso della grande settimana dell’arte torinese, negli spazi dell’ex edificio industriale Michelin in Via Oropa 28.



Nata nel 2023 per volontà dell’artista Giorgio Griffa, la Fondazione si pone come luogo di incontro tra artisti, curatori e appassionati d’arte. Focalizzandosi sul rapporto attivo tra opera d’arte e pubblico, l’istituzione mira a trasformarsi in un luogo vitale e in uno spazio culturale dinamico, dove l’arte può essere vissuta, studiata, esplorata e interpretata.



La proposta culturale della Fondazione Giorgio Griffa prevede una programmazione espositiva che alterna affondi nella produzione di Giorgio Griffa e mostre speciali realizzate insieme a curatori invitati a relazionarsi con l’opera dell’artista. Parte integrante degli obiettivi dell’istituzione è lo sviluppo di progetti editoriali ed educativi, concepiti con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un dialogo attivo con l’opera e promuovere la cultura artistica tra le nuove generazioni.



L’edificio storico che ospita la Fondazione è un complesso architettonico dei primi del Novecento situato nel quartiere Vanchiglietta di Torino. Costruito nel 1916 e destinato a lanificio, parzialmente bombardato nella Seconda Guerra Mondiale, l’edificio viene ricostruito da Michelin negli anni Cinquanta e convertito alle attività di gestione e stoccaggio pneumatici. La struttura rimane attiva fino agli anni Ottanta, per poi essere acquistata nel 1989 da un consorzio di artigiani, artisti e costruttori che lo trasformano in un centro creativo e culturale.



I primi artisti a insediare i propri studi nell’edificio sono Marco Gastini, Gilberto Zorio e Luigi Mainolfi, seguiti, all’inizio degli anni 2000, da Giorgio Griffa, Grazia Toderi e Nunzio, e successivamente da Elisa Sighicelli.



Lo spazio espositivo, di circa 200 metri quadri, è situato al piano terra e dialoga con gli altri spazi nell’edificio che ospitano l’Archivio Giorgio Griffa.

L’Archivio è il cuore pulsante della Fondazione e nasce per documentare e conservare oltre 50 anni di produzione dell’artista Giorgio Griffa, trasformandosi in una risorsa per curatori, studio ed appassionati e fornendo fonti per lo sviluppo di nuove ricerche e interpretazioni in dialogo costante con la contemporaneità.

La Fondazione Giorgio Griffa inaugura la propria attività con la mostra collettiva INSIDE, a cura di Sébastien Delot e aperta al pubblico dal 25 ottobre al 28 novembre 2024. L’esposizione coinvolge i lavori di sette artisti di rilevanza internazionale che da anni lavorano nell’edificio dove ha sede la Fondazione: Marco Gastini, Giorgio Griffa, Luigi Mainolfi, Nunzio, Elisa Sighicelli, Grazia Toderi e Gilberto Zorio.

Il percorso espositivo è pensato per puntare i riflettori sulla relazione tra spazio, tempo e materia come tema centrale delle opere degli artisti coinvolti. Tra esplorazioni spaziali e materiche, da disegno e pittura a scultura e fotografia, la mostra coinvolge opere che attraversano decenni della storia dell’arte contemporanea. Un video di circa 30 minuti presente in mostra racconta tutte le fasi che hanno portato all’apertura di questa prima esposizione collettiva. Attingendo alla storia del luogo, testimone diretto della creatività torinese, la Fondazione realizza uno spazio contemporaneo aperto alle idee e agli scambi, promuovendo il confronto tra artisti, curatori e pubblico.