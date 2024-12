Il Regio di Torino 'casa' dei sorteggi della Kings World Cup Nations

Si è appena concluso il sorteggio della Kings World Cup Nations, competizione mondiale della Kings League che si terrà in Italia da gennaio. Ed è stato il Regio di Torino la casa di questo evento: un teatro strapieno, come era già successo nelle ultime settimane con l'inaugurazione del Torino Film Festival e il via alla stagione teatrale: presenti, tra i tanti, Marchisio, Piqué e Fedez, ma anche Moggi e Ferrara, per citare altri due grandi bianconeri del passato.

Gerard Piqué, Presidente di Kings League, ha accompagnato sul palco Danilo, il capitano della Juventus e della Nazionale brasiliana che ha avuto l’onere e l’onore di annunciare la partecipazione della nazionale verdeoro alla Kings World Cup Nations e anche l’arrivo dell’attesissimo campionato di Kings League in Brasile.