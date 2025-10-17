Balli, sorrisi e inclusione: Hiroshima Mon Amour diventa la discoteca più accogliente della città

Musica, divertimento e soprattutto inclusione. Martedì 21 ottobre 2025, dalle 15.30 alle 18.30, lo storico locale Hiroshima Mon Amour di via Bossoli 83 ospiterà una nuova edizione di “Martedì in discoteca - La discoteca più inclusiva della città!”, l’appuntamento che trasforma la pista da ballo in un luogo aperto a tutti, senza barriere.

L’iniziativa, che torna con il format Discoparty è dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma è pensata anche per bambine e bambini, educatori, cooperative, associazioni e affidatari che ogni giorno lavorano per costruire una comunità più accogliente e partecipata.

“Martedì in discoteca” è molto più di un pomeriggio di musica: è uno spazio di aggregazione, libertà e socialità, dove ogni persona può ballare, ridere e sentirsi parte della città. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva e abbattere gli stereotipi legati alla disabilità, usando il linguaggio universale della musica e del divertimento.

L’ingresso è libero e l’atmosfera, come sempre, sarà quella di una grande festa collettiva, animata da DJ set, balli e tanta energia positiva.