Dalle Regione 8 milioni di euro per 13 Comuni Torinesi

Quest’oggi al 41° piano del Palazzo della Regione sono stati firmati gli Accordi di Programma riguardanti il territorio della Città Metropolitana di Torino. Si tratta di due accordi, il primo riguardante l’Area Valli di Lanzo e Canavese, mentre il secondo dell’Area Sud Ovest Metropolitano.

L’Accordo delle Valli di Lanzo ha ricevuto un contributo pari a 4.770.550 euro suddivisi sui Comuni di Lanzo Torinese, Viù, Locana, Foglizzo, Rivarolo Canavese e Nole. Gli interventi in questo Accordo sono la riqualificazione, valorizzazione e restauro conservativo del patrimonio architettonico comunale nell’ambito del centro storico “ex ospedale Mauriziano e food station: le officine dei sapori” a Lanzo Torinese. La valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei comuni del versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso all’Alpe Cialma per Locana. Il completamento del centro polisportivo in frazione Mondrezza a Viù.

E ancora: la riqualificazione energetica edifici a energia quasi zero del polifunzionale ex Saifa a Foglizzo. La costruzione di una passerella ciclo-pedonale sul torrente Stura di Lanzo a Nole. Il centro polisportivo comunale e rifacimento campo sportivo in erba sintetica e pista di atletica in resina poliuretanica a Rivarolo Canavese.

L’Accordo del Quadrante Sud Ovest Metropolitano ha ricevuto un contributo complessivo pari a 3.336.254 euro suddivisi sui Comuni di Bibiana, Carmagnola, Rivalta di Torino, Sangano, Orbassano, Villar Perosa, Poirino.

Gli interventi per questo Accordo sono la realizzazione di nuova area per parcheggio e per manifestazioni turistico/sportive temporanee e nuova viabilità pedonale lungo via Cavour a Bibiana, l’ampliamento del sagrato della chiesa di San Bernardo e realizzazione nuova piazza antistante con area parcheggi a Carmagnola, lavori di potenziamento ed ampliamento dell’impianto sportivo “Valentino Mazzola” di Tetti Francesi a Rivalta di Torino. Il riuso dell’ex polveriera militare per la realizzazione di un parco etico: "Anello del soldato" a Sangano, interventi di adeguamento normativo, ai fini antincendio dei locali in strada Rivalta a Orbassano, la ristrutturazione campo comunale da hockey su prato S. Michellonet a Villar Perosa. Il recupero e allestimento del museo storico comunità di Poirino.

Alla presenza dei 44 Sindaci e rappresentanti di altrettanti Comuni Piemontesi, quest’oggi sono stati siglati sei accordi di programma, che rappresentano sei aree della regione, finanziati grazie ad un fondo di 26.377.400 euro.

Accordi che permetteranno di realizzare in altrettanti Comuni mense scolastiche, impianti sportivi, ristrutturazione di dimore storiche e valorizzazioni di parchi naturali. Un patto con le istituzioni locali che la Regione ha onorato attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) provenienti dall’Accordo sottoscritto il 7 dicembre del 2023 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Con la firma odierna andiamo a sbloccare importanti risorse grazie ai quali ben 44 Comuni piemontesi saranno in grado di realizzare opere fondamentali per le loro comunità", dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore Gian Luca Vignale. "La presenza oggi, al Palazzo della Regione Piemonte conferma lo stretto legame e il rapporto di collaborazione che la Regione ha intrecciato nel corso degli anni con le amministrazioni locali e, con l’utilizzo dello strumento degli Accordi di Programma, la condivisione del percorso di realizzazione delle opere tra Regione e enti locali".

"Grazie agli Accordi di Programma finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione la Città Metropolitana di Torino ha potuto beneficiare di contributi per 8 milioni, 106mila e 754,78 euro totali destinati a 13 realtà dell’area metropolitana. E’ l’ennesimo esempio dell’attenzione dell’amministrazione Regionale ai comuni piemontesi, che potranno realizzare opere e progetti attesi da anni", dichiarano gli Assessori Regionali Andrea Tronzano e Maurizio Marrone.