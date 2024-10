Domenica torna il "Bike Pride 2024" e si sposta al Parco Ruffini: "Vogliamo diventi itinerante"

Domenica torna il “Bike Pride” la più grande parata di biciclette per le vie del capoluogo organizzata dal FIAB Torino Bike Pride. Novità della XIII edizione sono la partenza e l'arrivo dal Parco Ruffini, lato corso Rosselli.

" Rispetto al Valentino, - ha spiegato il presidente dell'associazione Milo Cuniberto - abbiamo cambiato il punto di avvio: la manifestazione potrebbe diventare itinerante, per toccare diversi punti del capoluogo ". " Il Bike Pride - ha proseguito - permette di vivere la città, un giorno, in modo sicuro e rilassato ".

La partenza e l’arrivo saranno quindi il 20 ottobre al Parco Ruffini: la sfilata si snoderà in un percorso ad anello su strade chiuse al traffico motorizzato e sarà di circa 14 km: passando per Pozzo Strada, Borgo San Paolo, Crocetta, Santa Rita, Lingotto. Il via alla parata è alle 14, ma sin dalle 11 al Parco Ruffini ci saranno attività, stand, tesseramento 2025 e magliette.

Tema edizione 2024