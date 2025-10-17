L'Università di Torino nomina il nuovo Cda

Nella seduta odierna il Senato Accademico dell’Università di Torino ha proceduto alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (CdA), che sarà composto da cinque membri interni, tre membri esterni e due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse.



Membri interni:

Guido Boella, Eleonora Bonifacio, Ettore Perticaro, Umberto Ricardi, Piercarlo Rossi.



Membri esterni:

Maria Chiara Acciarini, Gianguido Passoni, Arianna Vitale.



Rappresentanti degli/delle studenti/studentesse (già facenti parte del CdA attualmente in carica):

Giacomo Pellicciaro, Sabrina Seferi.



“Sono felice ed orgogliosa di essere la Rettrice di questa Comunità accademica. - ha dichiarato Cristina Prandi, Rettrice dell’università di Torino - Oggi, UniTo dopo un confronto serio ed approfondito, ha designato il nuovo CdA. Lo ha fatto grazie alla partecipazione della Comunità e al lavoro svolto dal Senato Accademico nel gestire un processo delicato, lavoro incentrato su principi trasparenti e credo doverosi, per effettuare nomine che tenessero conto, contemporaneamente: delle competenze necessarie ad essere inseriti in un organo tanto importante; dell’esito delle consultazioni avvenute in Ateneo; della rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo e dell’equilibrio di genere. Credo questa sia una prova di maturità, di responsabilità e di democrazia, capace di rispettare l’articolato processo previsto per la nomina, i diversi ruoli e funzioni degli organi coinvolti, e il bisogno di competenze necessario per le peculiarità e valore delle funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione. Voglio infine ringraziare tutti i candidati che si sono resi disponibili a partecipare a questa selezione e augurare “buon lavoro” ai nuovi membri nominati oggi”.