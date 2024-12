Rose Villain super ospite al Capodanno di Torino

Sarà Rose Villain la super ospite del concerto del Capodanno di Torino in piazza Castello, dove sono attese 13mila persone. Dopo il "pasticcio" con Tananai - con la rinuncia del cantautore milanese, dopo la fuga di notizie che anticipava gli headliner che sarebbero saliti sul palco nella notte di San Silvestro - questa mattina è stata annunciata la cantante, fresca di nomina a Sanremo 2025.

Gli ospiti

Oltre a Rose Villain, a condurre la serata del Capodanno di Torino sarà Malika Ayane, nella doppia veste di cantante e conduttrice. Insieme a lei i due ex vj di Mtv Camila Raznovich e Marco Maccarini, il comico torinese Davide D'Urso. Sul palco poi il gruppo trip hop Morcheeba, noti per il successo "Rome wasn't built in a day".

"Torino wasn't built in a day"

E proprio il titolo di questa canzone, trasformato in "Torino wasn't build in a day", sarà il titolo del concerto con cui la città saluterà il 2024, nato dalla collaborazione della Città di Torino e Fondazione Reverse.

Sul palco di piazza Castello spazio anche ai talenti emergenti del territorio, con Giøve - già ospite al Sonic Park, Ritmika e al Todays Festival. Sempre a Capodanno nasceranno i Bass Monkeys: l'unione tra il collettivo torinese Sweet Life Society, pionieri italiani dell'electro-swing, e la brass band Ottoni Animati.

L'after party nei club di Torino

Dopo il conto alla rovescia in piazza Castello, la notte di Capodanno proseguirà nei club della città, grazie alla sinergia con Club Supermarket, Nasty, Cap10100, Azimut, OffTopic, che svilupperanno una proposta musicale rivolta a diversi target. Il Supermarket con Minimarket proporrà la storica serata Avanzi di Balera e l'aftershow degli Sweet Life Society.

OffTopic si avvicinerà maggiormente al pubblico studentesco amante della musica house, electro e acid. Azimut punterà su una proposta più elettronica di stile techno come è sua tradizione. Il Cap10100 proporrà Euphoria Lumina, mentre il Nasty proporrà la storica serata dedicata al mondo LGBTQ+ "Bananamia".

"Come amministrazione - ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - ci siamo fatti una promessa: scrollarci di dosso la polvere e la paura di tornare in piazza".

"Le ricadute sociali - ha aggiunto - sono incredibili: portiamo la buona musica, non solo ai torinesi ma anche ai turisti che hanno scoperto la voglia di venire a Torino. Anche generare ricadute economiche è essenziale: una città che vive ha bisogno di questo".

Martedì 17 dicembre alle 12 si apriranno le prenotazioni per partecipare all'evento, che sarà gratuito. Verranno solo richiesti 5 euro di cauzione, che verranno totalmente rimborsati se viene effettuato l'accesso alla piazza.