Shanghai Ranking 2025: Unito tra i migliori atenei al mondo, primo in Italia in Agricoltural Sciences

Shanghai Ranking Consultancy ha pubblicato l’ultima edizione dei Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), le classifiche disciplinari prodotte in base a diversi indicatori di prestazione accademica e di ricerca. UniTo è presente in 28 classifiche disciplinari suddivise in 5 macrosettori: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences, Social Sciences.

L’Università di Torino ha ottenuto un riconoscimento di eccellenza nella classifica Agricultural sciences, collocandosi al primo posto a livello nazionale e al 30° posto nella classifica mondiale, su 500 atenei. Un ottimo posizionamento tra le prime 100 università al mondo è stato ottenuto inoltre nelle discipline Business Administration e Veterinary sciences (fascia 51-75) e Medical Technology e Mathematics (fascia 76-100).

Altre posizioni di rilievo (fascia 101-150) sono raggiunte nelle discipline Food Science & Technology, Clinical Medicine, Dentistry & Oral Sciences, Pharmacy & Pharmaceutical sciences, Physics, Geography, Economics e Law e in altre otto discipline nella top 300.

Le classifiche dei Global Ranking of Academic Subjects valutano le università di tutto il mondo utilizzando indicatori oggettivi e dati provenienti da terze parti che misurano le prestazioni nella ricerca con risultati di eccellenza. Gli indicatori sono raggruppati in cinque categorie: Docenti di livello mondiale, Produzione di livello mondiale, Ricerca di alta qualità, Impatto della ricerca e Collaborazione internazionale.

“È un risultato eccezionale - dichiara la Rettrice, Cristina Prandi - che riconosce l'eccellenza della ricerca in UNITO in molte discipline. L'ottimo risultato di Agraria, prima nazionale e 30esima al mondo, è significativo per la filiera agroalimentare, uno dei motori strategici del nostro territorio e dell’intero Paese. Per questo l’Università di Torino investe con decisione in ricerca e innovazione, mettendo a disposizione competenze scientifiche avanzate e infrastrutture di eccellenza. Un esempio è il LABA, il nostro Laboratorio Tecnologico Alimentare finanziato dalla Regione Piemonte attraverso il bando Infra+, che rappresenta un ponte concreto tra ricerca, imprese e valorizzazione del prodotto. A questo si aggiunge l’ecosistema Butterfly, che rafforza ulteriormente la capacità del Piemonte di essere un hub competitivo a livello internazionale. Insieme, questi strumenti ci permettono di sostenere l’intera filiera food e di contribuire alla sua crescita sostenibile, digitale e responsabile”.



"Ancora un ottimo risultato per il nostro sistema accademico a conferma dell’ottimo posizionamento mondiale dei nostri atenei. Un successo importante che potenzia il nostro potenziale attrattivo nei confronti degli studenti anche da fuori Piemonte", dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a proposito del Global Ranking of Academic Subjects del Shanghai Ranking Consultancy, nel quale Unito è presente in 28 classifiche disciplinari. «L'apertura nel 2026 del Campus di Grugliasco a cui sta lavorando la rettrice Prandi sarà un ulteriore tassello per consolidare l'eccellenza del nostro sistema universitario, moderno, aperto alla ricerca e alle imprese e ad alto contenuto d'innovazione. Il primato per Agraria è poi particolarmente significativo per il nostro territorio perché si connette a una filiera che ha nell’agricoltura di qualità la forza dei suoi prodotti sui mercati globali".