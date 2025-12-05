 / Scuola e formazione

Al Polo del '900, una giornata di "Resistenza e creatività"

Giovedì 11 dicembre

Il Polo del ’900 organizza l’11 dicembre Resistenza e Creatività, una giornata dedicata a riflettere sull’antifascismo oggi e sulla trasmissione della memoria della Resistenza alle nuove generazioni. 

Il programma prevede tre momenti: un dialogo pubblico sul significato contemporaneo della Resistenza, una visita guidata al Museo diffuso della Resistenza e, in chiusura, un concerto con nuove composizioni ispirate ai temi della libertà e della memoria.

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, l’espressione “L’Eterno Partigiano” — titolo del dialogo che apre la giornata — richiama un nodo centrale: confrontarsi con l’inevitabilità della scomparsa degli ultimi partigiani viventi. Cosa resta della lotta di Resistenza? Come conservarne l’eredità? Come trasmetterla e renderla significativa per le generazioni più giovani?


 

