Pinerolo: ‘Musica al Tempio’ riparte con il duo Vif

Sarà il duo Vif ad aprire la nuova stagione di ‘Musica al Tempio’ al Tempio valdese di via dei Mille a Pinerolo. Il concerto inaugurale di oggi, domenica 19, alle 17, vedrà esibirsi il violinista Valerio Iaccio e la violoncellista Francesca Fiore, entrambi membri dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, che eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Händel-Halvorsen e Ravel. L’ingresso è libero.