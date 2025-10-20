Conor McGregor sarà presente per tutti e tre i giorni della Fight Week BKFC a Roma grazie a Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits

Roma si prepara a vivere tre giorni di pura adrenalina. La capitale diventerà il centro mondiale del Bare Knuckle Fighting Championship con una Fight Week che segna la storia di questo sport: Conor McGregor, icona mondiale e co-owner della promotion BKFC, sarà presente in tutti e tre i giorni degli eventi ufficiali, grazie al lavoro e alla visione di Gabriel Rapisarda, imprenditore e proprietario di Gabriel & Spirits, partner di McGregor e promotore del ritorno del grande fighter internazionale in Italia.

Da giovedì 23 ottobre all’Hilton Eur di Roma, dove alle 20:00 si terrà la conferenza stampa ufficiale con i fighter e i promoter internazionali, fino al face-off di venerdì 24 ottobre al Geco di Roma, sempre alle 20:00, ogni appuntamento sarà un momento di spettacolo e tensione agonistica. Gran finale sabato 25 ottobre al Palazzo dello Sport dell’Eur, con BKFC 83: il match che l’Italia aspettava, Chris Camozzi (USA), campione del mondo Cruiserweight, contro il leggendario Alessio “Legionarius” Sakara, simbolo del fighting tricolore.

“Portare Conor McGregor in Italia per tutti e tre i giorni della Fight Week è stato un obiettivo ambizioso che siamo riusciti a concretizzare grazie a un lavoro lungo e appassionato. Roma vivrà qualcosa che non si è mai visto: sport, intrattenimento e cultura del combattimento si fonderanno in un’unica esperienza globale,” dichiara Gabriel Rapisarda, ideatore e finanziatore dell’iniziativa.

Non sarà solo un main event, ma una vera e propria celebrazione del Bare Knuckle: Chris Camozzi, Dan Chapman, Haze Hepi, Ben Bonner, Franco Tenaglia, Nico Gaffie, Jelle Zeegers, Jimmy Sweeney, Carlos Trinidad, Andrea “Italian Thunder” Bicchi, Walter Pugliesi, Francesco Ricchi, Enzo Tobbia ed Ernesto Papa sono solo alcuni dei nomi che accenderanno il ring in una notte che promette spettacolo e orgoglio italiano.

Roma accoglierà McGregor nel suo “salotto buono”: il campione irlandese seguirà da vicino conferenza, face-off e l’intera fight night, sostenendo i fighter e rilanciando sui propri canali internazionali i momenti clou della settimana. “Conor rappresenta lo spirito stesso del Bare Knuckle: passione, determinazione e autenticità. La sua presenza per tre giorni a Roma è un segnale fortissimo per questo sport e per tutto il pubblico italiano,” aggiunge Rapisarda.

E dopo l’ultimo gong, la festa continua: after party all’interno del Palazzo dello Sport dalle 00:00 alle 2:30, con Andrea Damante e Dj Hellen in consolle per una finale che trasformerà la Fight Week in un’esperienza totale, tra adrenalina e nightlife.

“Abbiamo voluto creare un evento completo, in cui lo sport incontra la spettacolarità e l’intrattenimento. Tre giorni per vivere BKFC a 360 gradi, con i protagonisti mondiali e con il pubblico al centro,” conclude Gabriel Rapisarda.

Accrediti e appuntamenti stampa

Giovedì 23 ottobre, ore 20:00 – Conferenza Stampa Ufficiale – Hotel Hilton Eur Roma, viale Europa 287



Venerdì 24 ottobre, ore 20:00 – Face-off e weigh-in ufficiale – Geco Roma, piazza Guglielmo Marconi 23



Sabato 25 ottobre, ore 20:00 – BKFC 83 – Palazzo dello Sport, Roma dalle ore 23.30 After Party

Accrediti stampa e media: tutti i giornalisti interessati possono richiedere l’accredito inviando una mail a press@marcobacini.com