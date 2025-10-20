La giunta regionale nomina Nicola Longo e Paola Assandri nell'Orecol

A seguito di una procedura selettiva pubblica, sono stati nominati Nicola Longo, in continuità con il mandato precedente, per la sua competenza in materia di diritto amministrativo e l’esperienza pluridecennale in tema di controllo di gestione, e Paola Claretta Assandri, per la sua competenza in materia di diritto amministrativo e penale e l’esperienza in tema di gestione e controllo.

Si completa cosi la composizione dell’Orecol con i 5 componenti – due nominati dalla giunta e tre in capo al Consiglio regionale – che resteranno in carica tre anni.

"Nel giorno in cui, come prima Regione d’Italia, abbiamo accolto al Grattacielo Piemonte l’Albero della Legalità che custodiamo in Sala Trasparenza, abbiamo perfezionato la composizione dell’Orecol, l’organo che non esisteva e che abbiamo voluto istituire per legge: la Legge regionale n. 27 del 2021. Al già ottimo lavoro dei nostri organi di controllo e del settore anticorruzione della Regione, che fa riferimento al direttore Paolo Frascisco e alla dottoressa Loredana Annaloro, abbiamo voluto affiancare uno strumento in più per avere sempre maggiori garanzie di controllo e di rispetto della legalità".