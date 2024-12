Nuovi sensi unici in Borgo San Paolo, aumentano i parcheggi

Cambia la viabilità in Borgo San Paolo e spuntano nuovi parcheggi. Da lunedì, infatti, via Issiglio e via Isonzo saranno a senso unico nel tratto tra via Monginevro e via Lancia, incrementando il numero di posti auto di 45 unità grazie allo spostamento degli stalli di via Isonzo che diventeranno a lisca di pesce.

Sospiro di sollievo per i residenti

Un sospiro di sollievo per i residenti, che lamentano scarsità di parcheggi in strada soprattutto a partire dalla costruzione della pista ciclabile di via Lancia nel 2022.