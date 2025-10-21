Rissa tra stranieri con mazze chiodate davanti alla scuola: paura in Barriera

Rissa tra due stranieri nel parco Sempione di Torino a colpi di mazze chiodate, davanti agli occhi di bambini e genitori. Lo scontro si è verificato questa mattina poco prima alle 8.30, proprio l'orario di ingresso degli alunni, vicino alla scuola dell'Infanzia Perrault.

Rissa con mazze chiodate

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nell'area verde di Barriera di Milano. I due extracomunitari si sono affrontati selvaggiamente utilizzando delle mazze chiodate, ferendosi entrambi gravemente. Sul selciato del parco i resti di legno, ma anche il sangue: all'origine del litigio potrebbero esserci motivi di droga. Da tempo l'ex piscina è diventato un toxic park, rifugio di tossici e spacciatori.

Ferito in ospedale

Tempestivamente sul posto sono intervenute le gazzelle dell'Arma dei Carabinieri ed il personale sanitario. Uno dei feriti è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa delle sue gravi condizioni, mentre l'altro si è dato alla fuga.

"Il tutto - denuncia la capogruppo alla Circoscrizione 6 di Fratelli d'Italia Verangela Marino - si è verificato sotto gli occhi attoniti e sconcertati di moltissimi cittadini, i quali alcuni erano affacciati ai loro balconi ed altri transitavano in compagnia dei propri figli e familiari".