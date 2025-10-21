Successo per il tour nel Barriera Design District: arte e vita si fondono negli ex opifici

L’evento, che ha registrato una notevole affluenza, si è rivelato un successo straordinario, confermando il crescente interesse per le nuove realtà creative che stanno ridisegnando il volto della città.

Il percorso ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica e immersiva, guidandoli in un mondo incredibile dove arte, design e fotografia si fondono con la vita quotidiana.

L’anima dell’esperienza è stata la scoperta di una comunità vibrante, dove gli artisti non possiedono semplicemente un atelier: oltre a lavorare alle loro opere, all’interno dei loro stessi laboratori ci abitano anche (negli ex opifici industriali).

Questa simbiosi perfetta tra vita privata e lavoro creativo, il cosiddetto "live-in studio", ha affascinato il pubblico, rivelando un approccio profondamente innovativo al fare arte e al ripensare gli spazi della città.

A guidare il pubblico in questo viaggio straordinario è stata Somewhere Tour & Event , il progetto visionario nato dall'intuizione di Laura Audi e Ivano Viotto. La loro idea di creare un incontro autentico, mostrando come un'ex area industriale possa trasformarsi, grazie a un'idea coraggiosa, in un polo di attrazione culturale di altissimo livello.

Il tour si è concluso in bellezza presso lo spazio EDIT, dove l’esperienza si è arricchita con una piacevole degustazione di birre artigianali.

Un brindisi collettivo ha sancito il successo di questo pomeriggio all’insegna della scoperta e della comunità.

I commenti dei partecipanti hanno subito confermato l’impatto positivo dell’evento. “Uno dei tour più belli ai quali io abbia partecipato, questo luogo merita tantissimo”, hanno affermato entusiasti tre visitatori. Un altro partecipante ha aggiunto: “È bello sapere che nella zona vicino a Barriera si possa trovare uno spazio così! Spero sia un passo avanti per rivalutare e per dare nuova linfa vitale a questa parte di Torino”.

L’appuntamento è quindi già fissato per il futuro, con la comunità creativa pronta ad aprire nuovamente le sue porte.

Il prossimo tour è infatti in programma per sabato 22 novembre alle ore 15.00. Dopo il grande successo di questa edizione, l’attesa per il prossimo viaggio nel post-industriale creativo di Torino è già altissima.

Un nuovo, importante tassello per la rinascita di Barriera.