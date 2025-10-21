“Fermi Scuola Aperta”: 4 incontri per accompagnare i bambini nel passaggio alla scuola elementare

Affrontare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria può essere un momento entusiasmante ma anche carico di emozioni, dubbi e nuove sfide: sia per i bambini, sia per i genitori.

L’iniziativa

Per aiutare le famiglie a vivere al meglio questa fase, la scuola Enrico Fermi propone l’iniziativa “Fermi Scuola Aperta - Pronti per la scuola elementare”, un ciclo di quattro incontri gratuiti in programma dal 22 ottobre al 3 dicembre 2025. Gli appuntamenti si terranno presso la caffetteria della scuola secondaria di I grado Enrico Fermi, in piazza Giacomini 24, nel quartiere Nizza-Millefonti.

Un percorso per genitori e insegnanti

Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare genitori e futuri alunni nel delicato passaggio al mondo della scuola primaria, fornendo strumenti concreti e uno spazio di confronto. Gli incontri affronteranno temi come l’uso consapevole degli strumenti digitali, le strategie di apprendimento, il tema della dislessia e il ruolo di alleati preziosi come musica, gioco e sport nel sostenere la crescita e la motivazione dei più piccoli.

L’iniziativa è aperta a tutti e vuole rafforzare il legame tra scuola, famiglie e territorio, in un’ottica di collaborazione e condivisione. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi allo sportello sociale della Casa del Quartiere Barrito, telefono 329.9370031.