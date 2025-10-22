Nei giorni scorsi il Comandante Interregionale Pastrengo, Generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Chivasso. Nell’occasione ha incontrato i Comandanti delle Stazioni dipendenti, intrattenendoli per circa un’ora su tematiche professionali e deontologiche, soffermandosi in particolare sul tema della peculiarità del servizio di prossimità e dell’attenzione da riservare nei servizi istituzionali, soprattutto in ragione del particolare momento storico.
Al termine del rapporto, ha visitato la struttura complimentandosi per l’attenzione e la cura degli uffici e dei locali destinati al personale. Infine, ha lasciato il reparto alle ore 18:30 circa.
Cronaca | 22 ottobre 2025, 07:32
Chivasso, visita del generale Galletta alla compagnia dei carabinieri
Il comandante interregionale ha incontrato i comandanti delle stazioni dipendenti, intrattenendoli per circa un’ora su tematiche professionali e deontologiche
