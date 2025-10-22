Chivasso, visita del generale Galletta alla compagnia dei carabinieri

Nei giorni scorsi il Comandante Interregionale Pastrengo, Generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Chivasso. Nell’occasione ha incontrato i Comandanti delle Stazioni dipendenti, intrattenendoli per circa un’ora su tematiche professionali e deontologiche, soffermandosi in particolare sul tema della peculiarità del servizio di prossimità e dell’attenzione da riservare nei servizi istituzionali, soprattutto in ragione del particolare momento storico.



Al termine del rapporto, ha visitato la struttura complimentandosi per l’attenzione e la cura degli uffici e dei locali destinati al personale. Infine, ha lasciato il reparto alle ore 18:30 circa.