Non restituisce un debito da 60mila euro: lo sequestrano per tre giorni. Otto persone finiscono nei guai

Doveva restituire un debito da 60mila euro, ma non riusciva. E così, i suoi creditori, lo hanno sequestrato per tre giorni. E' questo l'incubo vissuto da un ragazzo di origini cinesi il giorno di Capodanno del 2023. Una vicenda che, in queste ore, si è conclusa con otto misure cautelari attuate dalla Polizia nei confronti di altrettanti cittadini cinesi.

La sera del 31 dicembre 2023, seguendo le indicazioni di un suo creditore con il quale deve incontrarsi, un ragazzo proveniente da Milano si reca alla stazione “Fermi” della metropolitana di Torino. Qui, però, viene aggredito da un gruppo di persone che lo colpiscono e lo rapinano di tutto ciò che ha con lui, cellulare compreso. Con la forza, la vittima viene poi portata nello stanzino di un ristorante, dove viene spogliato e trattenuto per un’ora prima di essere caricato su un’auto e trasportato a Barge, in provincia di Cuneo, luogo in cui viene tenuto per tre giorni.