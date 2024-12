Nascondeva materiale pirotecnico e armi soft air: denunciato il titolare di una tabaccheria

Botti, fuochi d'artificio, materiale pirotecnico, addirittura armi soft air: nei giorni scorsi, la polizia ha effettuato un importante sequestro presso un bar tabacchi della prima cintura di Torino, gestito da un cinese di 44 anni. Durante un controllo, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno scoperto una vendita illegale di tutto il materiale, esposto senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Tra il materiale sequestrato: oltre 300 confezioni di artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 16 kg, vendibili solo con licenza prefettizia e deposito autorizzato; armi softair diverse tipologie non a norma, dotate di un tappo rosso rimovibile anziché verniciato, come richiesto dalla normativa; pistole ad aria compressa, in vendita senza le necessarie autorizzazioni di polizia, nonostante la loro bassa capacità offensiva.

Il materiale sequestrato era conservato in modo pericoloso, aumentando il rischio per i clienti e per la sicurezza del locale. Il titolare del bar tabacchi, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni amministrative per la vendita di armi e materiale esplosivo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.