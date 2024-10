Costigliole d'Asti gonfia il petto: "Per 4 giorni siamo noi la capitale mondiale della Barbera"

Nessuno, al mondo, è come Costigliole d'Asti . Si tratta infatti del Comune che può vantare la maggiore superficie coltivata a Barbera di tutto il pianeta. E per 4 giorni si candida a essere la capitale di questo vino emergente, ma anche ricco di storia.

Le radici sono però ben più profonde, risalgono a oltre 30 anni fa, su iniziativa di un giornalista tedesco. "All'epoca di Barbera si parlava ancora poco - prosegue il primo cittadino - e le manifestazioni si facevano nella cantina del Comune".

"Vogliamo impegnarci per una maggiore valorizzazione di questo prodotto, ma senza abusi: promuoviamo il consumo consapevole per farne testimonianza del nostro territorio. In questo modo, non nuoce alla salute, così come la grappa".