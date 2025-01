Moncalieri fa i conti con gli incivili: il Giardino della Luna trasformato in una discarica

Rispetto agli incidenti, ai feriti e agli eccessi che hanno caratterizzato l'inizio del nuovo anno in molte zone di Torino e soprattutto della provincia, le conseguenze sono state limitate, ma l'inizio del 2025 a Moncalieri ha visto tornare in azione gli incivili.

Il Giardino della Luna trasformato in discarica

Gli eccessi della malamovida, che tante volte avevano preso di mira la zona di piazzale Aldo Moro, la cosiddetta 'terrazza di Moncalieri', stavolta hanno avuto come epicentro il Giardino della Luna, l'area giochi inclusiva di Borgo San Piero. I maleducati hanno lasciato dietro di loro di tutto: avanzi di pandoro e panettone, cartacce, bottiglie di vetro vuote, rifiuti sparsi ovunque.

"Anno nuovo incivili vecchi"

Una situazione poco piacevole con cui fare i conti per iniziare il 2025, che ha costretto i frequentatori abituali ad intervenire in prima battuta, ancora prima degli addetti alla pulizia e alla raccolta rifiuti. Per la serie "anno nuovo, incivili vecchi". Quasi certo si sia trattato di qualche gruppo di giovani che non ha dimostrato alcun rispetto della cosa pubblica.