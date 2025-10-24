Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT WOMEN”; Ospiti Primasso, Tanase e Joly

TIME OUT nella sua versione “WOMEN” ritorna questa sera alle ore 21 con il secondo appuntamento stagionale. Dagli studi cuneesi del gruppo More News si tornerà a parlare dei campionati di volley femminile di serie A1 e A2. L’ospite in studio dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi sarà il dirigente accompagnatore della Honda Cuneo Granda Volley Gino Primasso. Due gli ospiti in collegamento. Il primo vedrà come protagonista la schiacciatrice del Bisonte Firenze Alice Tanase, mentre il secondo raggiungerà il Salento per ritrovare la schiacciatrice della Narconon Melendugno Jessica Joly. Nel corso della serata andranno in onda alcune interviste raccolte in settimana dai giornalisti delle varie testate giornalistiche del gruppo editoriale More News, sempre sotto l’attenta regia di Raffaele Massano. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it.