Corso Umbria al buio per la seconda notte consecutiva. Morando: "Inaccettabile"

Per la seconda notte consecutiva, corso Umbria resta completamente al buio. L’illuminazione pubblica non funziona, lasciando strade e marciapiedi illuminati solo dai fari delle auto e dalle insegne dei negozi. La situazione ha sollevato preoccupazione tra i residenti, che segnalano disagi e rischi per la sicurezza.

Il capogruppo della Lega alla Circoscrizione 4, Carlo Morando, ha subito preso posizione chiedendo chiarimenti a Iren e agli organi competenti: “Ho chiesto conto perché è necessario restituire visibilità e sicurezza ai cittadini. È inaccettabile che zone così frequentate siano lasciate al buio”.