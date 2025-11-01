Guerra e pace, ambiente e tecnologie, ricchezza e povertà: allo Spazio D gli artisti riflettono sulle contraddizioni del nostro tempo

Sarà visitabile fino a lunedì 3 novembre la mostra collettiva "A(r)miamoci" allo Spazio D.



La collettiva d'arte, curata da Daniela Iovino e Federica Zanella, presenta opere di Maria Chiara Arconte, Roberto Costantino-obi-, Ging_her, Francesca ilva Carosi, Nicolò Guarraci, Tiziana Inversi, Daniela Iovino, Darinka Mignatta, Marco Savio, Javier Scordato, Alessandra Tosatto, Federica Zanella.

Fil rouge che unisce le opere è il tema delle contraddizioni sociali del nostro tempo: guerra e pace, economia e povertà, progresso tecnologico e degrado ambientale. Dicotomie su cui gli artisti riflettono.



Le opere presentate sono espressione di un sentire personale e al contempo collettivo, creando così un dialogo tra gli artisti e il pubblico sulla complessità delle contraddizioni del nostro tempo.

