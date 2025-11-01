 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 01 novembre 2025, 17:40

Guerra e pace, ambiente e tecnologie, ricchezza e povertà: allo Spazio D gli artisti riflettono sulle contraddizioni del nostro tempo

La mostra aperta fino a lunedì 3 novembre

Sarà visitabile fino a lunedì 3 novembre la mostra collettiva "A(r)miamoci" allo Spazio D. 

La collettiva d'arte, curata da Daniela Iovino e Federica Zanella, presenta opere di Maria Chiara Arconte, Roberto Costantino-obi-, Ging_her, Francesca ilva Carosi, Nicolò Guarraci, Tiziana Inversi, Daniela Iovino, Darinka Mignatta, Marco Savio, Javier Scordato, Alessandra Tosatto, Federica Zanella. 

Fil rouge che unisce le opere è il tema delle contraddizioni sociali del nostro tempo: guerra e pace, economia e povertà, progresso tecnologico e degrado ambientale. Dicotomie su cui gli artisti riflettono. 

Le opere presentate sono espressione di un sentire personale e al contempo collettivo, creando così un dialogo tra gli artisti e il pubblico sulla complessità delle contraddizioni del nostro tempo.
 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium