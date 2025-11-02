Torino Art Galleries: “Le colazioni in galleria funzionano, le notti hanno perso qualcosa" [FOTO E VIDEO]

Arte dalla mattina alla sera. Si inizia con le colazioni in galleria, grazie all’associazione TAG, si prosegue con Artissima o le altre fiere, si conclude con la Notte delle Arti Contemporanee tra altre gallerie, musei e fondazioni.

È il nuovo modo di vivere l’arte dei torinesi (e non solo) durante l’art week.

“Una volta c’erano molte più persone la sera, adesso ci siamo accorti che preferiscono magari venire durante la mattinata” racconta Riccardo Costantini dell’omonima galleria d’arte di via Goito.



“È un bel momento pensato per le persone che sono impegnate in questa settimana densa di eventi di vedere in tranquillità le nostre gallerie. Aspettiamo questa settimana consapevoli che Torino mostra i muscoli, ci sono tanti eventi e cerchiamo di inserirci, ognuno interviene in modo diverso. Questo è il momento in cui il collezionismo non solo torinese viene a far visita a Torino, quindi un’opportunità per tutti noi”.

Opportunità data anche dalla nuova iva al 5% sugli acquisti delle opere d’arte.



“Una lotta che portiamo avanti da tantissimi anni - conferma Costantini -. Quando l’iva era al 22% era un fardello. L’abbassamento comporta due vantaggi: chi compra non si pone più il problema della detrabibilità, secondo maggiore legalità nelle vendite. In questo momento abbiamo l’iva più bassa in Europa”.