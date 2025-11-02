Volley A1/F: Milano rispetta il pronostico e piega la Monviso Volley

La Monviso Volley lotta per qualche tratto del match, ma Egonu e compagne rispettano il pronostico. Milano vince 3-0 tra le mura casalinghe.

Primo set

L’inizio è equilibrato. Milano va sul 6-4, ma la Monviso recupera subito. Le padrone di casa prendono un passo più spedito ed Egonu sigla il 9-6. Il divario cresce a +6 con Davyskiba csbaglia un attacco (13-7). Anche Malual non è precisa e regala il 16-8. Ma proprio l’opposta infila un turno di servizio positivo e la Wash4green arriva a -2 (20-18). Davyskiba piazza il 20-20. Akrari spara fuori il primo tempo del 24-22 ed Egonu stampa il muro del 25-22.

Secondo set

La Monviso Volley tiene testa e poi Malual piazza il muro del 9-11, ma la squadra pasticcia in difesa e in attacco e Milano va sul +3 (14-11). Il +4 arriva con un muro di Danesi (18-14). Egonu stampa l’ace del 24-18 e Cagnin chiude con il 25-19.

Terzo set

Milano va sul 2-5. Danesi spara in rete ed è 7-7. Ma è solo un passaggio a vuoto. Le lombarde ricominciano a macinare punti e vanno avanti con Cagnin (11-7). Il set non cambia direzione ed è la stessa Cagnin a chiudere 25-18.