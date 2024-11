I racconti delle case popolari di Torino sono diventati un libro grazie al progetto “Paper Street” con Giuseppe Culicchia

Quello dell'abitare, in un periodo storico dove la precarietà economica e sociale è ormai endemica, è sicuramente uno dei temi più caldi, specialmente in una grande città come Torino. Per affrontarlo, una delle risorse utilizzate è anche quella della cultura: nasce da questi presupposti il progetto “Paper Street”, promosso dall'associazione Kallipolis in partenariato con Atc del Piemonte Centrale e Casa ATC Servizi e con il supporto di Federcasa Piemonte, Acqua Valmora, Borello Supermercati, TeamWork e Ogr Torino.Il corso con Giuseppe Culicchia

Paper Street ha dato la possibilità a 10 aspiranti narratori, scelti rivolgendo principalmente l'attenzione verso chi risiede, chi conosce o frequenta le zone della città in cui sorgono gli edifici di edilizia residenziale pubblica di Torino e provincia, di partecipare ad un corso di scrittura creativa e lettura ad alta voce curato e realizzato dallo scrittore Giuseppe Culicchia.

I racconti delle case popolari in un libro

I prescelti (Francesca Albera, Francesca Capodieci, Mariagiulia Eccettuato, Stefania Francese, Khaled Gueddim, Teresa Maio, Lorenzo Savio, Mirella Sciascia, Miriam Valeria Spiga, Elisa Zanone Poma), partendo dalle case popolari si sono poi cimentati sul tema dell'abitare attraverso 20 racconti, successivamente pubblicati su un libro edito da Buendia Books con le prefazioni dello stesso Culicchia e del presidente e amministratore delegato di Casa ATC Servizi Maurizio Pedrini.

La presentazione al Circolo dei Lettori

Il volume e il progetto “Paper Street” verranno presentati ufficialmente al pubblico, in anteprima nazionale, lunedì 4 novembre alle 18 al Circolo dei Lettori di Torino in via Bogino 9. All'incontro parteciperanno Maurizio Pedrini e la scrittrice Francesca Mogavero, mentre è previsto un intervento video di Culicchia.