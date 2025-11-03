Al Cinema Romano, il docu-film "Giro di Banda": a seguire live performance al Capodoglio Murazzi

Il film documentario Giro di Banda prosegue il suo tour a Torino, martedì 4 novembre al Cinema Romano alle 21.15. Diretto da Daniele Cini e prodotto da Dinamo Film, il film racconta la storia straordinaria del musicista salentino Cesare Dell’Anna, che si esibirà, dopo la proiezione, in una live performance al Capodoglio Murazzi.



La trama

Giro di Banda (The Touring Band), realizzato con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e del Ministero della Cultura, è un film documentario dedicato alla vita di Cesare Dell’Anna, musicista talentuoso e ribelle nato nel cuore del Salento, da una famiglia profondamente legata alla musica. Con genio e ostinazione, il Maestro trasforma un mestiere di tradizione familiare nella passione della sua vita, spingendo la sua musica oltre ogni confine stilistico. Cesare Dell'Anna, racconta se stesso e il suo modo di fare musica, lontano dallo star system e dai talent show, dove la musica continua ad essere la protagonista assoluta, senza scendere a compromessi. Il docufilm, dopo la première mondiale al FIPADOC (Festival International Documentaire) la partecipazione al Moscow International Film Festival e al Bif&st 2025, ha vinto di recente il Premio del Pubblico e la Menzione Speciale della Giuria al Festival.



Per info: https://romano.cctorino.18tickets.it